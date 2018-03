I carabinieri hanno arrestato Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente ex marito e figlio di Renata Rapposelli , la pittrice di Ancona scomparsa da Giulianova (Teramo) e trovata morta a Tolentino (Macerata) . I due erano già indagati per il delitto: l'accusa è di concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

L'arresto di Giuseppe e Simone Santoleri è stato eseguito a Giulianova Lido (Teramo) dove i due vivono: per entrambi la contestazione è di concorso in omicidio volontario e soppressione di cadavere. Sono stati rinchiusi nel carcere teramano di Castrogno.



Auto ex marito ripresa a Tolentino - L'auto dell'ex marito di Renata Rapposelli, Giuseppe Santoleri, una Fiat Seicento con bagagliaio carico di cartoni e senza cappelliera posteriore, è stata ripresa due volte il 12 ottobre in direzione Tolentino (Macerata) dov'è stato ritrovato il cadavere. E' un indizio chiave per l'arresto dell'uomo e del figlio Simone per l'omicidio della pittrice.