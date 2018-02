Pistoia, gruppo di minori aggredisce un anziano e posta online il video

Hanno aggredito un anziano per strada a Casalguidi, nel comune di Serravalle Pistoiese, strappandogli il bastone e facendolo cadere, e hanno girato un video dell'aggressione postandolo sui social. Protagonisti quattro adolescenti tra i 14 e i 16 anni e di uno non ancora 14enne (quindi non imputabile). La polizia ha identificato i cinque, sequestrando i cellulari di tre di loro e alcuni capi di abbigliamento indossati durante l'assalto.

L'anziano, riferisce il vicesindaco di Serravalle Pistoiese, Federico Gorbi, "per fortuna ha riportato solo qualche ecchimosi e qualche escoriazione, ma l'episodio è gravissimo". L'anziano, secondo la ricostruzione, stava camminando lungo una stradina quando il gruppo di ragazzi ha iniziato a seguirlo per poi dargli l'assalto. Uno dei minori gli ha strappato il bastone: l'anziano prima ha cercato di difendersi, e poi è finito a terra.



"La cosa che colpisce, e nel video si vede chiaramente - prosegue Gorbi - è che l'anziano stava viaggiando per conto suo, non faceva nulla di male, nel senso che a volte ci sono anziani che rimproverano dei giovani, magari perché fanno confusione; la reazione sarebbe sbagliata comunque ma almeno sarebbe originata da un aspetto, dovuto all'incomprensione generazionale: in questo caso non c'è stato neanche quello".



"Sono fatti che amareggiano profondamente - ha concluso il primo cittadino - e che vanno stroncati sul nascere, prima che si diffondano ulteriormente. Sicuramente ci rimettiamo al lavoro delle forze dell'ordine e per quanto ne so gran parte dei responsabili sarebbe già stata individuata", ha aggiunto.