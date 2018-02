Pistoia: ex vigile del fuoco trovato morto in casa un anno fa, arrestata la moglie

Suo marito, un vigile del fuoco in pensione, era stato ritrovato morto in casa, a Pistoia, con vistose ecchimosi su tutte le parti del corpo, poco più di un anno fa. Oggi la moglie, Marinova Vesselinova Bogdana, 51 anni, di origini bulgare, è stata arrestata dalla polizia per matrattalmenti aggravati dalla morte della vittima, Antonio De Witt Molendi. Per lei il gip di Pistoia, su richiesta del pm, ha disposto i domiciliari.