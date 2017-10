Centinaia di persone sono arrivate a Limestre, nel verde dell'appennino pistoiese, per prendere parte all'open day di Dynamo Camp che si è tenuto domenica 8 ottobre. Il primo villaggio vacanze dedicato a bimbi con gravi patologie. Ad accogliere gli ospiti un video con le frasi di chi ha visitato il Camp da quando è stato fondanto nel 2007 dall'Associazione Dynamo onlus. "Qui la paura non esiste, non ci sono limiti", "Il mondo è più bello di come lo conoscevamo ieri", si legge sullo schermo. Di sottofondo "Un mondo migliore" di Vasco Rossi.