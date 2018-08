Pisa, parà morto nel 1999: svolta nelle indagini, arrestato ex caporale | Procuratore: aggredito dai "nonni"

Panella era capocamerata del reparto a cui Scieri era stato assegnato. L'ex caporale, di Cerveteri, ha anche la cittadinanza americana e aveva acquistato un biglietto per gli Usa proprio negli ultimi tempi. Ora si trova agli arresti domiciliari . Scieri, 26enne con una laurea in giurisprudenza e già praticante in uno studio legale, scomparve il 13 agosto 1999, lo stesso giorno del suo arrivo alla caserma per il servizio militare di leva dopo aver svolto il Car a Firenze. Fu poi ritrovato morto tre giorni dopo. La procura di Pisa ha riaperto l'inchiesta l'anno scorso, dopo che precedenti indagini erano state archiviate ipotizzando che il giovane si fosse tolto la vita. A escludere l'ipotesi del suicidio, oltre alla famiglia di Scieri, la commissione parlamentare d'inchiesta, istituita nel 2016 sulla morte del parà di leva e che ha concluso i suoi lavori a dicembre scorso, secondo la quale il 26enne fu aggredito .

Altre due persone indagate - Altre due persone risulterebbero indagate nell'ambito dell'inchiesta che era stata riaperta circa un anno fa e che ha tratto impulso dalla relazione conclusiva della commissione parlamentare nella quale veniva escluso che Scieri si fosse suicidato gettandosi da una torretta d'addestramento e veniva indicata la possibilità che invece fosse stato aggredito.



Procuratore: ipotesi aggressione "nonnismo" - "L'indagine ha consentito di perfezionare la conoscenza relativa al nonnismo: questo dato emerge anche con modalità tali da ritenere che contro Scieri ci sia stata un'aggressione da parte dei 'nonni' anche mentre era a terra. Si tratta di ipotesi indiziarie che sono suffragate anche dalle consulenze tecniche allegate alle conclusioni della commissione parlamentare d'indagine". Lo ha detto il procuratore di Pisa, Alessandro Crini.



"Accusa di omicidio perché c'era tempo per soccorrerlo" - "Abbiamo ritenuto di accertare la permanenza in vita di Scieri e siamo arrivati alla conclusione che ci fosse il tempo per soccorrere Emanuele e per questo contestiamo l'omicidio volontario proprio perché il giovane è stato lasciato agonizzante a terra", ha spiegato il magistrato. "Questa dinamica - ha aggiunto - non è una nostra congettura ma ricavata dai vecchi accertamenti attualizzata con quelli peritali effettuati dalla commissione parlamentare. Sulle modalità con cui si sarebbero svolti i fatti c'è stata sostanziale condivisione anche con le testimonianze che abbiamo raccolto e ciò dimostra che la nostra ipotesi accusatoria non è campata in aria".



Trenta: "Bisogna arrivare a verità" - "Sul caso Emanuele Scieri bisogna arrivare alla verità". Lo dice il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. "In questo momento il mio primo pensiero va alla famiglia Scieri. Il ministero della Difesa in particolare è a completa disposizione della magistratura, verso la quale nutre piena fiducia, per fare luce sull'episodio".