Pisa, il padre va in fabbrica e dimentica la figlia in auto: muore bimba di un anno

Una bambina di un anno è morta dopo aver passato svariate ore rinchiusa in auto. Il padre ha dimenticato la piccola nel seggiolino della macchina dopo aver parcheggiato vicino allo stabilimento industriale dove lavora a San Piero a Grado, nel Pisano. L'allarme è scattato alle 16, ma, una volta arrivati, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco.