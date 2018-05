Pisa, cade dalle braccia del padre: bimbo di due mesi muore in ospedale

Un bimbo di due mesi è morto in ospedale a Pisa dopo essere caduto dalle braccia del padre, intento a cullarlo per farlo addormentare. Il papà, un medico pisano in servizio a Empoli, ha riferito che il piccolo ha battuto la testa sul pavimento senza però subire lesioni esterne. Il genitore ha comunque preferito portarlo in ospedale per accertamenti. Poi l'improvviso peggioramento del quadro clinico, fino al decesso avvenuto domenica mattina.