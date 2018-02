Pirata travolse e uccise anziana a Torino: rintracciato il camion

E' stato rintracciato in una regione del Sud d'Italia l'autoarticolato che giovedì a Torino ha investito e ucciso, dopo averla trascinata per 300 metri, una donna di 68 anni, Giuliana Minuto. La polizia municipale è risalita al veicolo grazie ai filmati delle telecamere e alle tecnologie digitali che hanno permesso di riconoscere immagini e scritte sulla fiancata del mezzo. Continuano le indagini per individuare il conducente.