Piove in treno, ombrelli aperti sul regionale da Finale L. a Milano

Piove dentro al treno regionale delle 14.32 diretto a Milano da Finale Ligure. Sabato scorso i pendolari sono stati costretti a viaggiare in carrozza con gli ombrelli aperti a causa dell'aria condizionata difettosa. Il viaggio "bagnato" è stato raccontato da una passeggera che ha condiviso il video sui social. La carrozza era così affollata da non permettere ai pendolari di spostarsi , costringendoli così a bagnarsi.

Un viaggio di quasi tre ore in cui pendolari e turisti sbigottiti sono stati costretti a inventarsi ogni tipo di espediente per sfuggire alla pioggia a intermittenza dentro al vagone del treno.



“Si bagnano teste schiene, pantaloni e libri aperti. I pendolari provano a tappare con dei fazzolettini i punti da cui esce l'acqua. Alcuni si alzano in piedi cercando di sfuggire alla doccia, ma anche il pavimento della carrozza è completamente bagnato” racconta l’autrice del video diventato virale. L’acqua cade dalla parte superiore del vagone. Dopo Arquata l’aria condizionata viene finalmente spenta, ma la situazione non cambia. Anzi, la pioggia diventa tropicale. Al termine del viaggio, la pendolare sottolinea il messaggio che si sente in carrozza: "Trenitalia ringrazia per averci scelto".