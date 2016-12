Piombino, l'infermiera scarcerata: "Non farò mai più questo lavoro. E' stato un incubo"

L'affetto degli amici - L'infermiera, 56 anni, è rimasta in carcere per tre settimane e ne è uscita grazie al tribunale del Riesame. "Sto lentamente tornando alla normalità", racconta, ma non esce ancora di casa. In tanti però vanno a trovarla, amici e colleghi portandole fiori. "L'abbraccio più grande è stato con le colleghe". Nessun cenno invece dalla caposala e dalla direzione del reparto.



Le morti sospette - Per quelle morti sospette in corsia, provocate da dosi massicce di eparina, l'infermiera, che resta ancora indagata, non ritiene siano da imputare ad un killer "ma a protocolli andati in tilt". "Nessuna delle mie colleghe", dice, "sarebbe capace di fare qualcosa ai malati".



La paura del giudizio della gente - Vorrebbe uscire di casa l'infermiera e riprendersi in mano la sua libertà. Una passeggiata all'aria aperta è il suo desiderio più grande. Ma ha paura adesso, dopo tutto quello che è stato detto di lei. Fare alcuni passi in città è ancora una cosa troppo dura da affrontare.