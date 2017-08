Pioggia dimezzata e temperatura media in aumento, Coldiretti: allarme incendi

Sulla base dei dati Isac Cnr, Coldiretti descrive uno scenario allarmante: in virtù del calo delle precipitazioni di circa il 53% e con le temperature massime di 3,2 gradi in più rispetto alla media, gli incendi si sono diffusi facilmente ed enormemente. Quest’anno abbiamo avuto la terza primavera più asciutta dal 1800: questo non è un dato rassicurante per l’Italia perché ha subito danni ingenti a causa delle fiamme. Come se non bastasse, anche l'uomo ha dato una mano alla natura, appiccando spesso roghi e fiamme dolosi.