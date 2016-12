Piogge intermittenti e sensibile calo delle temperature

La complessa perturbazione che sta interessando le nostre regioni si sposterà gradualmente verso i Balcani e la Grecia lasciando ancora qualche precipitazione al Sud nella giornata di domani. Seguirà una rimonta anticiclonica a partire dalle regioni settentrionali e occidentali, che ci porterà verso un fine settimana in gran parte stabile e soleggiato, con temperature nuovamente in risalita anche se non molto distanti dalla norma di questo inizio della stagione autunnale che vedrà esattamente nella giornata di giovedì 22 il suo esordio ufficiale anche dal punto di vista astronomico.

Previsioni per mercoledì. Giornata con prevalenza di nuvole, con poche schiarite temporanee. Nel pomeriggio al Nord residue precipitazioni al Nordovest e in Emilia con rischio di rovesci su basso Piemonte e a ridosso dell’Appennino. Nuvole variabili in Sardegna, instabilità diffusa nel resto del Centrosud con rischio di piogge in tutte le regioni più frequenti su zone interne medio tirreno e settore ionico con fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione alla fine della giornata ma con rischio ancora alto di rovesci in serata su bassa Toscana, Abruzzo, Campania e Calabria tirrenica. Temperature in calo, più evidente al Nord e sul settore tirrenico con temperature in calo rispetto a martedì anche di 3-6 gradi. Venti di Maestrale moderati nelle Isole, rinforzo da est-nordest su alto Adriatico.