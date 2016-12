Piogge e temporali verso il Centro-sud

Previsioni per mercoledì . Al Nord ancora nuvolosità più o meno compatta, accompagnata da deboli piogge, a iniziare da Alpi e Prealpi. Foschie al mattino tra Veneto ed Emilia. Al Centro tempo in peggioramento con poche piogge fino al pomeriggio, poi dalla serata rovesci e temporali. Al Sud nubi in aumento, con rovesci e temporali dalla tarda serata. Clima ancora caldo sul settore tirrenico al Sud e sulle Isole con picchi oltre i 25 gradi.

Previsioni per giovedì. Tempo in miglioramento sulle regioni centro-settentrionali, qualche pioggia residua al mattino su Abruzzo, Molise ed est della Sardegna; rovesci e temporali anche intensi Calabria e Sicilia, deboli piogge nel resto del Sud. Dal pomeriggio ancora qualche rovescio principalmente in Calabria, sulla Sicilia e nel Salento. Venti per lo più deboli al Nord, in rinforzo dai quadranti settentrionali in tutto il resto del Paese. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in sensibile calo al Centro-sud a causa dei forti venti settentrionali.