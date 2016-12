Piogge e tempo instabile al centrosud Da venerdì torna il sole al nordovest

12:20 - La presenza di un'area di bassa pressione nel Mediterraneo centrale mantiene condizioni di instabilità e di maltempo in molte regioni, con piogge più persistenti al Nordest e in Emilia Romagna. L'instabilità porterà rovesci e temporali nelle zone interne del Centrosud e nelle Isole.

Da giovedì sera e per tutta la giornata di venerdì continuerà una forte fase di maltempo con il rischio di intensi temporali in Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia. Mercoledì un flusso di correnti settentrionali di aria più fresca investirà il medio Adriatico e poi le regioni meridionali, alimentando l'instabilità. In queste regioni sabato si prevede un miglioramento del tempo, mentre al Nord il sole tornerà già venerdì. La fase di tempo più stabile continuerà in tutto il Paese anche domenica e all'inizio della prossima settimana, quando le temperature subiranno un notevole balzo in avanti, toccando picchi massimi di 24-25 gradi.



Giovedì migliora al Nordovest, maltempo all'estremo Sud nella notte - Giovedì mattina ancora piogge sparse al Nord, tranne in Piemonte e Valle d’Aosta, e in Toscana; nuvolosità irregolare nel resto del Centro e al Sud. Nel pomeriggio graduale miglioramento al Nordovest, ancora piogge al Nordest e in Emilia Romagna; instabile con rovesci e temporali sulle Isole e nelle zone interne del Centrosud.



In serata deciso peggioramento con piogge e temporali anche forti in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature in rialzo, tranne in Sicilia, con punte di 20 gradi a Roma e al Sud. Maestrale in Sardegna, ventoso anche sullo Ionio, venti deboli altrove.



Venerdì Italia divisa in due: sole a nord, piogge a sud - Venerdì arriverà un nuovo impulso instabile che dall’alto Adriatico scivolerà poi al centrosud, causando un aumento dell’instabilità. Al mattino sole e cielo sereno su Alpi centro-occidentali e nordovest con qualche schiarita, meno diffusa, anche su medio Tirreno e Sardegna.



Molte nuvole nel resto dell’Italia con piogge sparse su Venezie, alto Adriatico fino al nord delle Marche. Piogge o rovesci in gran parte del Sud e della Sicilia. Nel pomeriggio tempo instabile su settore medio e basso Adriatico, zone interne della Penisola, Calabria, nord-est della Sicilia, con occasionali piogge anche su bassa Toscana e Lazio (sud della regione). Entro notte migliora al Centro, mentre avremo ancora il rischio di qualche pioggia al Sud, tra la Puglia centrale, la Basilicata, il sud della Calabria e il nord della Sicilia.



I venti torneranno a intensificarsi e saranno in prevalenza settentrionali con il Foehn al nordovest, la Tramontana su medio e alto Adriatico e il Maestrale intenso sul Tirreno e nelle Isole, con raffiche a 70-80 km/h. Le temperature massime saranno in aumento al Nordovest con picchi di 20-21 gradi.



Migliora nel weekend - Sabato pochi effetti residui del nuovo impulso al sud con cielo nuvoloso e precipitazioni residue al mattino più probabili su Irpinia Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio fenomeni localizzati su Calabria meridionale e Sicilia orientale, ma in esaurimento in serata. Nuvolosità nella prima parte della giornata su medio Adriatico e basso Lazio con tendenza ad ampi rasserenamenti nel pomeriggio.



Cielo sereno al nord, Toscana e Sardegna, poi verso sera tendenza al passaggio di nubi medio-alte al Nord legate alla coda di una perturbazione atlantica in transito a nord delle Alpi che lambirà le regioni settentrionali tra sera e notte.



Attenzione ai venti che soffieranno ancora in modo forte da nord in tutto il centrosud. Temperature in calo nei valori minimi, massime invece in rialzo nelle Alpi, regioni di Nordest e sulla Sardegna. Lievi cali sul Sud peninsulare. Il clima sarà particolarmente mite sabato al Nord in Toscana e Sardegna con picchi di 20 gradi.



Domenica continuerà la rimonta dell’Anticiclone della Azzorre, che ci accompagnerà poi anche nella prima parte della prossima settimana. In giornata il tempo sarà in generale bello e soleggiato, salvo il passaggio di qualche velatura e qualche banco nuvoloso più consistente ed esteso sulle zone alpine e prealpine.



Temperature in generale aumento con oltre valori al di sopra della norma, con venti forti di Maestrale sui Canali delle Isole e sullo Ionio orientale. All’inizio della settimana si conferma una fase di tempo stabile e via via sempre più caldo, con un assaggio di clima tardo primaverile. Le temperature saranno in sensibile aumento per effetto di una massa d’aria sub-tropicale in risalita verso il Mediterraneo centro-occidentale e potremmo raggiungere picchi massimi di 24-25 gradi, valori tipici della tarda primavera.