4 febbraio 2016 Piogge al Centro-Sud e venti fino a 100km/h e nel weekend... La prima perturbazione di febbraio sta transitando sulle regioni centro-meridionali

La perturbazione numero 1 di febbraio sta velocemente scivolando verso Sud lungo la nostra Penisola e giovedì porterà piogge sparse su regioni centrali adriatiche e Sud, con nevicate sui rilievi anche a quote collinari; al Nord invece il rapido rialzo della pressione garantirà una giornata in generale bella e soleggiata, con un po' di nuvolosità solo sulle zone alpine. L'aria fredda che segue la perturbazione e che si propagherà lungo tutta la Penisola favorirà anche un sensibile calo delle temperature in gran parte del Centrosud, dove soffieranno pure intensi venti settentrionali. Domani (venerdì) l'alta pressione tornerà temporaneamente a occupare l'Italia, ma la fase di tempo stabile durerà davvero poco: già nel fine settimana - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - arriverà la perturbazione numero 2 di febbraio e, specie domenica, il Centronord e la Sardegna saranno interessati da piogge a tratti anche intense, mentre la neve (in alcune zone anche abbondante) cadrà solo sulle zone alpine, perché la perturbazione trascinerà sull'Italia venti tiepidi che, nonostante il maltempo, spingeranno le temperature ancora al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni per giovedìFin dal mattino cielo in prevalenza sereno al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Il miglioramento si spingerà gradualmente verso le regioni centrali. Nel corso del giorno piogge sparse su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con nevicate fino a quote collinari su versante adriatico dell'Appennino Centrale (quota neve in calo fino a 500 m), Irpinia, Appennino Lucano, Gargano; qualche precipitazione isolata e intermittente anche sui rilievi di Calabria e Sicilia nord-orientale (quota neve a 800-900m).

Ventoso al Centrosud per venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a 100 km/h. Venti moderati di Foehn nella vallate alpine e tratti anche in Pianura. Mari localmente molto agitati, in particolare tra le isole Maggiori e lungo la costa del medio basso Adriatico. Temperature in deciso calo al Centrosud, in lieve rialzo in val padana e vallate alpine.



Temporale e grandine su Milano: il video timelapse del tramonto