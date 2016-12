Pietro Aliprandi: "Rinuncio alla missione su Marte per amore della mia Elena"

Il viaggio nello Spazio avrebbe escluso la possibilità di una vita insieme e viceversa. "Abbiamo provato a lasciarci", racconta il giovane sul suo blog, "e ci siamo pure riusciti, per due volte, e per due volte siamo tornati assieme. L'ultima è stata la scorsa estate, dopo essere tornato dal mio viaggio “in solitaria” negli Stati Uniti, durante il quale in realtà ebbi occasione di incontrare molti altri candidati. Qui cominciò l'agonia: ero convinto più che mai di partire, di far parte di quel meraviglioso gruppo di piloti, medici, ingegneri e fisici provenienti da tutti i continenti della Terra. Allo stesso tempo, però, per quanto mi sforzassi non riuscivo, neanche lontanamente, ad immaginare per me un futuro senza Elena. Lasciare Mars One mi ha fatto sentire mutilato, come se avessi rinunciato al 49% di me stesso (l'avventuriero) proiettato nello spazio, per preservare quel 51% (l'amante) che risiede qui sulla Terra. Non è stato difficile prenderla, questa decisione: è difficile scegliere quale dessert ordinare al ristorante, mentre decisioni come la mia vengono offerte con la risposta già stabilita. Ciò che è arduo, e per me lo è stato, è accettare tale scelta".



E così Pietro ha deciso di rinunciare al suo sogno per amore, ha preferito una vita sulla terra invece di un viaggio dal futuro incerto su Marte. Ora i due giovani andranno a vivere insieme, tra qualche anno si sposeranno. Ma come si fa a rinunciare ad un grande sogno che sta per realizzarsi? "Sono convinto di poter avere dall'amore più di quanto potrei avere da Marte", risponde il triestino e dal suo blog non dice addio ai suoi sostenitori, ma un arrivederci: "Non rinuncerò alla mia passione per lo spazio e l'astronomia, continuerò a scrivere, a raccontare le mie esperienze e i miei viaggi. E magari, chissà, io ed Elena ci candideremo assieme alle prossime selezioni di Mars One, o ci uniremo alle migliaia di coloni previste da Space X".