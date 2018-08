Piena torrente in Calabria, sale a 11 il numero delle vittime

E' salito a 11 morti il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria, dove diversi escursionisti sono stati travolti dalla piena di un torrente. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta all'ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altre 11 persone ferite restano ricoverate in ospedale: 6 sono quelle in gravi condizioni. Cinque i dispersi le cui ricerche sono ancora in corso.