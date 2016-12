Volo di 3 metri, bimbo gravissimo

Un bambino di nove è ricoverato in condizioni disperate dopo essere caduto da una grata di aerazione nei garage sottostanti. Il piccolo stava giocando con un amichetto nel cortile del condominio in cui abita, a Collegno, nel Torinese, quando è caduto. Ancora da chiarire se la grata abbia ceduto o se i bambini l'abbiano rimossa per gioco. Gravi le ferite riportate nel volo di circa tre metri.