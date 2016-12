Violento nubifragio sul Novarese: alberi caduti e tetti scoperchiati

Un violento nubifragio si è abbattuto sul Novarese. Forti raffiche di vento, diventate una tromba d'aria in alcune zone del capoluogo, hanno provocato la caduta di alberi e lo scoperchiamento di tetti. A Novara alcune tegole di un tetto sono volate in un parco cittadino che, per fortuna, era deserto. I danni sono stati numerosi anche in molti altri centri della zona, da San Pietro Mosezzo a Bellinzago, da Biandrate a Cameri.