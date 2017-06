Violento acquazzone su Torino, allagamenti e forti disagi

Violento acquazzone su Torino. Centinaia le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Si segnalano, in particolare, locali seminterrati invasi dall'acqua a Vinovo, Piobesi, Candiolo, None, Nichelino e Moncalieri, Comuni della prima cintura del capoluogo piemontese. I tombini hanno tracimato in corso Traiano, corso Salvemini e via Giordano Bruno, causando allagamenti.