22 dicembre 2014 Vetture cinesi con amianto, oltre 4mila automobili della Great Wall a rischio La Procura di Torino sta svolgendo accertamenti da oltre un anno sulle macchine del colosso dell'Estremo Oriente.

15:19 - Circa quattromilacinquecento vetture della casa automobilistica cinese Great Wall che potrebbero contenere parti in amianto sono state importate in Italia. E' quanto risulta alla Procura di Torino, che da un anno sta svolgendo accertamenti. La campagna di richiamo e di bonifica è in corso da settimane e finora ha interessato un migliaio di unità. Cinquantadue Asl, in tutta Italia, sono state interpellate perché verifichino lo stato dei lavori.

A guidare la polizia giudiziaria è il pubblico ministero Raffaele Guariniello.