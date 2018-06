Vercelli, spara alla moglie da cui si sta separando: donna è grave

Un uomo di 58 anni ha sparato alla moglie, da cui si stava separando, ferendola in modo grave. E' accaduto nella serata di lunedì a Villarboit, in provincia di Vercelli. La donna, ora ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara, era tornata a casa per prendere alcuni vestiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo, agricoltore e consigliere comunale del paese. L'arma utilizzata, una pistola, era regolarmente detenuta.