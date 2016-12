Tornavano da una serata in discoteca due ragazze di 21 e 23 anni che domenica mattina, poco prima delle 8, sono morti in un incidente stradale all'ingresso del comune di Valduggia (Vercelli), al bivio per Crabbia. I giovani viaggiavano su una Volkswagen Polo che è uscita di strada ribaltandosi più volte. Insieme a loro c'erano altri tre ragazzi, che sono stati trasportati all'ospedale di Vercelli: non sarebbero in pericolo di vita.