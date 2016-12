Vercelli, si riapre il caso Matilda Cangialosi a processo con abbreviato

Si riapre il caso di Matilda , la bimba di 23 mesi morta nel 2005 a Roasio , nel Vercellese, a causa di un violento colpo alla schiena: Antonio Cangialosi , ex compagno di Elena Romani , madre della piccola, sarà processato. Dopo la sentenza di Cassazione che a marzo ha annullato il non luogo a procedere nei confronti dell'uomo, accusato di omicidio preterintenzionale, il gup ha accolto la richiesta dei legali per procedere con il rito abbreviato.

Secondo le perizie medico-legali, a far morire la bambina sarebbe stato un colpo violento alla schiena, forse un calcio, che le provocò lo schiacciamento di rene e fegato. Per la sua morte vennero indagati la mamma - assolta in via definitiva - e il compagno, le uniche persone che si trovavano nell'abitazione.