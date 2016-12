Vercelli, il Frecciabianca si scorda la fermata: pendolari su tutte le furie

I "passeggeri mancati" hanno poi preso il treno successivo, fermatosi a Vercelli dopo circa un'ora. "E' un episodio raro, stiamo appurando i motivi della mancata fermata", si limita al momento a dire il gruppo Ferrovie dello Stato.



Ma ormai il danno è fatto e i pendolari vercellesi sono stati costretti a giustificarsi con i datori di lavoro per il ritardo di cui non hanno alcuna responsabilità.



Le scuse di Trenitalia - "La mancata fermata del Freccia Bianca 9709 è un errore le cui cause sono in corso di accertamento - prosegue Trenitalia -. Ci scusiamo con gli undici viaggiatori che dovevano salire a Vercelli e che con il Frecciabianca 9713 hanno raggiunto le loro destinazioni con 60 minuti di ritardo".