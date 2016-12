Vercellese colpita da malaria in Tanzania: è grave

Una vercellese di 37 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del Cairo, in Egitto, dopo aver contratto la malaria in Tanzania. La donna, che lavora per la Franco Rosso, ha avvertito i primi sintomi a Sharm El Sheik. A dare la notizia è stata la sorella, che vive alle Hawaii e che sta partendo in queste ore per l'Egitto. "Mia sorella verrà trasferita in un altro centro specializzato in malattie tropicali", ha scritto su Facebook.