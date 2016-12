16:15 - Resterà chiuso almeno per due giorni l'ospedale di Omegna (Verbania), evacuato nella notte tra sabato e domenica per l'innalzamento del lago d'Orta. L'acqua ha invaso i locali in cui si trovano le cabine che forniscono elettricità allo stabile, rimasto quindi senza corrente, e senza riscaldamento. Lunedì resteranno chiuse anche le scuole.