Verbania, 29enne accoltellata nella notte: arrestato il convivente

Una donna di 29 anni, Alessia Partesana, è stata accoltellata nella notte all'interno del suo appartamento a Bee (Verbania) . Il suo compagno, un uomo di 33 anni, Marco Tacchini, prima è fuggito dall'abitazione, nella quale viveva con la vittima e la loro figlia di 5 anni, poi ha chiamato i carabinieri per costituirsi ed è stato condotto in carcere a Verbania.

L'omicidio è avvenuto in piena notte, intorno alle 3 e ha sconvolto il paese sulle colline del Lago Maggiore. Dopo aver accoltellato la 29enne, l'uomo è fuggito a Intra, dove ha chiamato i carabinieri confessando l'accaduto. Il movente del delitto sarebbe passionale: i due, che hanno una bimba di cinque anni, stavano per lasciarsi. I tre vivevano da pochi mesi a Bee, in una elegante palazzina a tre piani sulla collina di Verbania. Lui è un grafico, lei lavorava in una casa di riposo per anziani. Secondo i vicini, la vittima e il convivente erano "una coppia tranquilla, all'apparenza serena".