Verbania, 29 furti in 2 mesi: presi

Erano due albanesi di 27 e 41 anni gli autori dei furti in abitazione avvenuti tra giugno e luglio dello scorso anno in alcuni comuni rivieraschi del Lago Maggiore. Sono accusati di ventinove furti, consumati o tentati, nelle province di Verbania, Novara e Varese, e della ricettazione della refurtiva. Il bottino complessivo è stimato in circa un milione di euro. Parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.