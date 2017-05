Ventidue figli e 59 nipoti: morta a Biella Anna Caruso, la mamma dei record

Aveva partorito per la prima volta a 18 anni, l'ultimo figlio è arrivato quando di anni ne aveva 48. La mamma dei record è morta, a 82 anni, in provincia di Biella. Si tratta di Anna Caruso, una famiglia infinita con i suoi 22 figli, 59 nipoti e 35 pronipoti. La donna, moglie del camionista Rocco, era originaria di Benevento ma da anni viveva in Piemonte.

La sua famiglia decisamente fuori dagli schemi l'aveva resa famosa: Anna aveva partecipato a numerose trasmissioni televisive che l'avevano ospitata più volte chiedendole di raccontare la sua straordinaria esperienza. I funerali si svolgeranno martedì a Gaglianico, il paese in cui viveva.



La donna era rimasta vedova, ma figli e nipoti non le avevano mai fatto mancare affetto e cure, come anche la comunità di Gaglianico in cui viveva.