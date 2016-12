ValSusa, dimostrazione dei No Tav

Un gruppo di circa 150 persone, attivisti del movimento No Tav, ha allestito un presidio con falò, slogan e piccole barricate nei pressi delle recinzioni del cantiere dell'Alta Velocità di Chiomonte, in Val di Susa. Durante la notte, per evitare che aggirassero il blocco dello stradone principale inerpicandosi sui sentieri, le forze dell'ordine si sono servite del lancio di lacrimogeni.