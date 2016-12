Valle di Susa, lancio di pietre e petardi a Chiomonte: attivisti No Tav arrestati

Nel pomeriggio di sabato c'era stata una dimostrazione davanti al cantiere e una "semina per una valle viva e verde".



E' stato un vero e proprio attacco "premeditato e bene organizzato" quello portato dai No Tav. E' quanto riferiscono fonti tra gli investigatori e gli inquirenti che si stanno occupando di quanto accaduto. Le modalità ricordano quelle degli assalti del 2013, che venivano condotti da gruppi di anarchici. Questa volta, però, ad entrare in azione sono stati esponenti dei centri sociali (in particolare del torinese Askatasuna) e dell'area autonoma.



Gli attivisti, una quarantina, mascherati e avvolti da indumenti neri, hanno chiuso con una catena due dei cancelli della lunga recinzione, per impedire le sortite delle forze dell'ordine, e hanno scagliato pietre, bulloni, bombe carta e, servendosi di grandi ruote provviste di lanciatori, numerosi razzi.



Le forze dell'ordine, varcando un terzo ingresso, sono riuscite a dividere il gruppo in due tronconi. Gli arrestati sono otto e alcuni sono stati bloccati proprio mentre lanciavano gli artifici pirotecnici. I partecipanti all'azione si erano coperte le scarpe con del nastro adesivo per evitare di essere individuati attraverso marche e modelli. Uno di loro aveva anche smontato il telefonino.