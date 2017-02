Valanga travolge escursionisti nel Cuneese: un morto

Un escursionista è morto sotto una valanga che si è staccata a Demonte, in provincia di Cuneo, travolgendo il gruppo di cui faceva parte. Illesi i suoi compagni, che hanno dato l'allarme cercando di estrarlo dalla neve. L'incidente in località Fontanile, sopra Bergemoletto. A causa delle nevicate degli ultimi giorni, nella zona il rischio valanghe è passato da "marcato" a "forte". Sul posto il soccorso alpino e la gdf.

I tentativi degli escursionisti usciti illesi dalla valanga di soccorrere il compagno si sono rivelati inutili. La zona in cui si trovava il gruppo ed è avvenuta la tragedia è considerata per sciatori esperti.



L'uomo, un 41enne di Cervasca, era in fase di discesa quando a una quota di 2000 metri la massa nevosa si è staccata coinvolgendo altri 4 suoi compagni. ​La salma è stata già recuperata dal velivolo dell'elisoccorso. La chiamata di soccorso è stata effettuata da un sesto componente del gruppo che non è stato coinvolto dalla valanga.