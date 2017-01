Valanga nel Cuneese, scialpinista travolto muore

Uno scialpinista è morto dopo essere rimasto sepolto per due ore sotto una valanga nel Cuneese, sul monte Pianard in località Palanfrè. L'uomo stava facendo fuoripista con due amici quando si è staccata una grande massa nevosa a poca distanza dal luogo in cui venerdì un'altra valanga aveva ucciso uno scialpinista. Dalla slavina sono state estratte vive due persone: una è illesa, l'altra ha riportato la frattura degli arti inferiori.