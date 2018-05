Val di Susa, tenta di saltare una cascata ma cade nel torrente: morto un 20enne

Sembra che i due giovani, appassionati di arti circensi, volessero provare alcuni esercizi imparati frequentando una scuola di circo e immortalare l'impresa realizzando un video con il telefono cellulare. Il salto però non è riuscito e i due sono precipitati nell'acqua gelida. Il sopravvissuto ha dato l'allarme dopo essersi trascinato fuori dall'acqua ma all'arrivo dei soccorsi per l'amico non c'era più nulla da fare.



La tragedia è accaduta in una zona di mezza montagna, molto frequentata specialmente d'estate, meta scelta per cercare refrigerio dal caldo. Si tratta della località dove il torrente Messa forma un laghetto di una trentina di metri di diametro dopo un salto tra le rocce. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte con le squadre di Bussoleno (Torino) da terra e un'eliambulanza. Il sopravvissuto è stato trasportato in elicottero in ospedale dove è ricoverato per ipotermia.