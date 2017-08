Val di Susa, centinaia di No Tav in marcia verso il cantiere

Alcune centinaia di No Tav si sono radunati a Venaus, in Val di Susa, per dare il via a una "passeggiata" verso la zona del cantiere per la linea ad Alta velocità di Chiomonte. "Vogliamo riaffermare con orgoglio - ha detto una speaker - la nostra libertà di movimento. La polizia ha bloccato i sentieri ma noi sappiamo arrivare dove vogliamo". Fra i partecipanti all'iniziativa ci sono anche gli attivisti della Fai-Federazione anarchica torinese.