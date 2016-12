Val di Susa, azione disturbo No Tav con chiodi e fuochi artificio

Azione di disturbo dei No Tav con lancio di chiodi a tre punte e fuochi artificiali nei pressi del cantiere del tunnel preliminare per la ferrovia Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa. Mentre un gruppo stazionava davanti alle recinzioni un paio di attivisti, mascherati, si sono inerpicati sul costone della montagna e si sono affacciati all'interno del perimetro.