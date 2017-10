Uomo ucciso nel Torinese, arrestati padre e figlio

Due persone, padre e figlio di origine sinti, sono state arrestate per l'omicidio di Gabriele Raimondi, 47enne ucciso in una sparatoria fuori da una viletta a Montalenghe, nel Torinese. Probabilmente il bersaglio dell'agguato non era Raimondi, che si trovava nel cortile per alcuni lavori di giardinaggio. Ha tentato di nascondersi dietro a un muretto, ma è stato colpito alla schiena. Nel corso della sparatoria è rimasto ferito anche un militare.