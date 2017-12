Uomo trovato morto in un campo nel Torinese, probabile assideramento

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un campo a Chivasso, nel Torinese: il corpo, che non presenta segni esterni di violenza né lesioni, è stato notato da un passante. L'uomo, che al polso portava un braccialetto sanitario e quindi non è escluso che si sia allontanato da un ospedale della zona, potrebbe essere morto per assideramento o per un malore. I carabinieri stanno cercando di dargli un'identità e di risalire alle cause del decesso.