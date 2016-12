Uomo carbonizzato nell'Astigiano

Un corpo carbonizzato è stato trovato all'interno di un'automobile data alle fiamme a Mombaldone, nell'Astigiano. Sul posto, per i primi rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Roccaverano e Canelli. Gli inquirenti non avrebbero trovato segni riconducibili ad un omicidio nè ad un suicidio è propendono per il rogo accidentale. La vittima è Pietro Poggio, un pensionato di 78 anni residente a Mombaldone.