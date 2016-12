Un pedofilo vince il concorso per la più bella fiaba per bambini

L'uomo, racconta La Stampa, è finito in carcere (ma non è noto dove sia detenuto, né dove si sia svolta la vicenda) dopo aver scambiato foto hard con l'adolescente (che lui ha sempre sostenuto aver creduto più grande, fidandosi delle informazioni riportate sul profilo Facebook della ragazzina). E ora, in cerca di riscatto, ha scritto la fiaba più bella di tutte, con protagonisti Popi e Ninini.



Durante la conferenza stampa di presentazione dei vincitori, l'uomo ha ammesso che "è strano che uno come me abbia vinto questo concorso", ed è scoppiato in lacrime quando la sua fiaba è stata letta pubblicamente. Il racconto parla dei ricordi, "l'unica cosa che in questi anni terribili mi ha tenuto in vita". Perché lui si dice "vittima di un bruttissimo 'scivolone' che la vita mi ha purtroppo riservato. Ma sono assolutamente intenzionato a riscattarmi agli occhi di chi - la quasi totalità delle persone che mi circondavano - non ha comunque smesso di credere in me".