Un focolaio di aviaria nel Torinese, la Asl monitora la situazione

Riscontrato un focolaio di influenza aviaria nel Canavese. I veterinari dell'Asl To4 hanno identificato il virus H5N8 in un allevamento a gestione famigliare di Chivasso. Il dipartimento di prevenzione dell'Asl ha istituito zone di restrizione e di sorveglianza intorno al focolaio. Non ci sarebbero rischi per le persone ma la situazione è monitorata costantemente.