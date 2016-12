Un 73enne uccide la moglie a coltellate nell'Alessandrino

Un uomo di 73 anni ha ucciso a coltellate la moglie di 67 anni a Valenza, nell'Alessandrino. Per ora non sono note le cause dell'uxoricidio. A chiamare i carabinieri è stato il marito stesso, Carmelo Reitano, avvisando gli agenti di intervenire perché la moglie "non respirava più". Le forze dell'ordine hanno trovato la donna, Rita Giuseppa Lercara, in casa, colpita al collo da diverse coltellate.