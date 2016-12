Ucciso tabaccaio ad Asti, i carabinieri: "I killer non vengono da lontano"

12:50 - Prosegue la caccia serrata ai banditi che, venerdì sera ad Asti, hanno ucciso il tabaccaio Manuel Bacco in un tentativo di rapina. I carabinieri hanno lavorato senza sosta nel fine settimana per visionare i filmati delle telecamere di sicurezza e vagliare le testimonianze raccolte. L'attenzione si concentra soprattutto su criminali "che non vengono da lontano" e che conoscono bene la zone di corso Alba, dove è avvenuta la tragedia.