Uccisa in incidente dopo lite, la Procura chiede omicidio volontario

Da omicidio stradale a omicidio volontario per la morte di Elisa Ferrero. La Procura di Torino ha modificato così il capo di imputazione per Maurizio De Giulio, l'uomo che in Val di Susa ha travolto la moto con due giovani dopo una lite in strada, uccidendo la 27enne che era a bordo con il suo fidanzato. Il gip si è riservato di decidere sulla proposta, avanzata durante l'udienza di convalida dell'arresto.