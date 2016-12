Un uomo e una donna sono stati trovati morti in un appartamento di Torino, in Borgo Vittoria. Lei, Diana Gogoroia, moldava di 36 anni, era nel letto con la gola tagliata. Lui, Antonio Missud, 51enne di origini siciliane con precedenti per minaccia e violenza a persone, in una stanza vicina, impiccato. Si tratta di un omicidio-suicidio: il movente potrebbe essere la gelosia, ma le indagini sono ancora in corso.