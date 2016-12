Truffa, 5 broker arrestati a Torino

Cinque broker finanziari sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Torino. Attraverso una complessa rete di società, gli intermediari erogavano false garanzie bancarie e fittizi aumenti del capitale di società attraverso inesistenti titoli obbligazionari o azionari. In questo modo, secondo l'accusa, avrebbero raggirato una trentina di imprenditori per circa 160 milioni di euro. Diverse le perquisizioni in Italia e in Svizzera.