Trovato cadavere nell'Astigiano a due chilometri dalla casa di Elena Ceste

Il corpo, scoperto a meno di due chilometri dall'abitazione della donna durante la pulitura di un canale di scolo, è in avanzato stato di decomposizione ed è stato pure danneggiato da una ruspa durante i lavori. Identificarlo è stato impossibile: sarà compito dei carabinieri del Ris, che effettueranno anche altre analisi scientifiche per risalire all'identità ed alle circostanze della morte. Fino ad ora non è stato possibile trovare sul corpo segni od oggetti che possano aiutare gli investigatori ad identificarlo.



Ossa troppo lunghe per una donna? - Secondo alcuni le ossa sarebbero troppo lunghe per essere della donna scomparsa. Ma il medico legale non ha sciolto la riserva sul sesso. Il cadavere è emerso casualmente, durante lavori di ripulitura ordinati dal proprietario del terreno, in una zona che era stata già perlustrata nelle ricerche. Ora il canale è stato svuotato, l'area è stata messa sotto sequestro. A inizio febbraio, proprio a Isola d'Asti, è scomparso un imprenditore di 52 anni che si sarebbe suicidato perché la sua azienda era oppressa dai debiti.



La scomparsa di Elena Celeste - Il 24 gennaio il marito, Michele Buoninconti, vigile del fuoco ad Alba denuncia: "Mia moglie è scomparsa da casa. Mi aveva pregato di passare a prendere i figli a scuola perché non stava bene. Non l'ho più vista". Sparita nel nulla, senza alcun bagaglio, lasciando l'auto in cortile e il telefono cellulare in casa. Partono le ricerche: vengono perlustrati campi e boschi, svuotati pozzi, scandagliati corsi e specchi d'acqua. A fine febbraio il marito accusa: "Elena era ricattata da due uomini" per una foto nella quale era abbracciata ad un amico. Ma i due vengono subito scagionati. All'inizio di marzo una segnalazione porta a Torino: "Ho visto una donna come lei su un tram". I carabinieri acquisiscono i filmati dall'azienda pubblica di trasporti ma anche questa pista si rivela infruttuosa. Una torinese si riconosce nel video: "Mi spiace, ma quella donna sono io, non la signora Ceste".



Il 19 marzo, poi, un corpo affiora dalle acque del fiume Tanaro, ma è quello di una suicida di Alba. Poi si cerca in pozzo di Govone (Cuneo), infine in un laghetto artificiale tra Isola e Motta di Costigliole. Nasce un comitato per Elena Ceste e sei gruppi su Facebook. L'ultima segnalazione porta a Tenerife: "L'ho vista su quell'isola con un uomo", ma anche questa ipotesi si rivela infondata. Dopo nove mesi il giallo resta, ancora, insoluto.