Il soccorso alpino ha tratto in salvo un gruppo di 130 sciatori su una seggiovia resa pericolante da una tromba d'aria. E' accaduto a Prato Nevoso, nel Cuneese. Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre due ore. Violente raffiche di vento hanno interessato la provincia piemontese: le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Cuneo e nei paesi vicini.

I soccorritori sono risaliti fino alla fune della seggiovia lungo i pali di sostegno e si sono poi calati con la corda fino ai seggiolini dove hanno imbragato tutti i passeggeri, calandoli a terra.



I danni della tromba d'aria sono diffusi in una vasta area della provincia cuneese, soprattutto a Boves, Peveragno, Chiusa Pesio e nelle valli monregalesi.



Molte le strade chiuse al traffico per alberi sradicati e tetti scoperchiati. Chiusi gli impianti di risalita a Limone Piemonte, Prato Nevoso e Artesina dove sono state messe a disposizione navette per riportare gli sciatori a valle.