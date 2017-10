Trapianto record a Torino, un solo donatore salva la vita a 9 persone

Da un atto di generosità si sono intrecciati i destini di tanti pazienti in attesa di trapianto, di sesso e di età differenti, di regioni e origini diverse, tutti accomunati dalla necessità di ricevere un organo per poter continuare a vivere. Normalmente, quando si sviluppa un processo di donazione di organi o tessuti da un donatore deceduto, a beneficiarne sono 2 pazienti che ricevono i reni e un paziente che riceve il fegato. Più raramente a questi organi trapiantati si aggiungono il cuore e i polmoni. Quanto accaduto mercoledì in Piemonte è un caso davvero raro: da un soggetto deceduto sono stati prelevati organi di cui hanno beneficiato ben 9 riceventi di trapianto.



A beneficiare del trapianto del cuore è stata una donna piemontese di 41 anni affetta da cardiopatia restrittiva. Il polmone sinistro è andato a un uomo di 62 anni residente in Sardegna e affetto da fibrosi polmonare, mentre quello destro a una donna di 54 anni anche lei sarda affetta da bronco-pneumopatia polmonare cronica ostruttiva. Il fegato è stato separato in due parti: il lobo sinistro, più piccolo, è stato trapiantato all'ospedale di Bergamo su un bambino, quello destro su un uomo di 67 anni residente in Campania affetto da cirrosi epatica.



Il rene sinistro è andato a una donna nigeriana di 47 anni, residente in Piemonte, in dialisi a causa di una nefrosclerosi ipertensiva mentre quello destro a un siciliano di 47 anni, al secondo trapianto per la perdita di funzione di un precedente organo ricevuto. Le due cornee sono infine state inviate alla "Banca delle cornee", che provvederà a valutarne l'idoneità e ad assegnarle a pazienti in attesa di trapianto.